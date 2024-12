Presidente do Fed de Cleveland diz que força econômica foi argumento contra corte de juros

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, disse nesta sexta-feira que votou contra o corte da taxa de juros do banco central no início desta semana porque a força econômica e as perspectivas de inflação argumentavam contra a flexibilização da política.

"Com base na minha estimativa de que a política monetária não está longe de uma postura neutra, prefiro manter a política estável até que vejamos mais evidências de que a inflação está retomando sua trajetória rumo ao nosso objetivo de 2%", disse Hammack em um comunicado divulgado na sexta-feira, com o fim do período de silêncio em torno do Comitê Federal de Mercado Aberto.

"A manutenção da faixa da meta para a taxa dos fundos federais em 4,5% a 4,75% na reunião de dezembro de 2024 foi a melhor escolha, dada a força dos dados econômicos recentes, as condições financeiras acomodatícias e minha previsão de que a inflação permanecerá um pouco acima de 2% no próximo ano em meio a um mercado de trabalho saudável", disse ela.

Na quarta-feira, o Fed atendeu às expectativas e reduziu sua faixa de taxa de juros em 0,25 ponto percentual, para entre 4,25% e 4,5%. Como parte da reunião, o Fed também reduziu o número de cortes nas taxas que espera fazer no próximo ano, em meio a um aumento notável nos níveis esperados de inflação.

Hammack foi o único voto dissidente na reunião.

Sua discordância foi notável, pois ela assumiu o cargo apenas em agosto e participou de apenas três reuniões do comitê. Além disso, Hammack, com uma longa carreira nos mercados financeiros antes de chegar ao Fed de Cleveland, havia feito recentemente seu primeiro discurso sobre políticas, no qual sugeriu que agora era um momento de cautela com a política monetária.