Ataque russo em Kiev provoca danos em várias representações diplomáticas

Seis missões diplomáticas em Kiev, incluindo as de Portugal e da Argentina, foram danificadas nesta sexta-feira (20) em um ataque com mísseis russos contra o centro da capital ucraniana, informou o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia.

Segundo o ministério, as representações diplomáticas atingidas foram as da Albânia, Argentina, Macedônia do Norte, Palestina, Portugal e Montenegro.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, denunciou um "ataque odioso".

"Outro ataque atroz contra Kiev. Desta vez contra um edifício que abriga a embaixada portuguesa e outros serviços diplomáticos", escreveu Von der Leyen na rede social X.

O governo de Portugal condenou de maneira "veemente" os ataques e convocou o encarregado de negócios da Rússia em Lisboa para apresentar um "protesto formal".

"Como tem acontecido há várias noites, houve um ataque muito intenso da Federação Russa contra a cidade de Kiev e uma das explosões provocou danos materiais relativamente pequenos nas instalações diplomáticas de vários países, incluindo a embaixada portuguesa", declarou o ministro português das Relações Exteriores, Paulo Rangel.

"É absolutamente inaceitável que os ataques danifiquem ou atinjam instalações diplomáticas", destacou o chanceler.

tsc/pz/pc/zm/fp

© Agence France-Presse