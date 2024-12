Por que não devemos lavar a casca dos ovos?

Ovos são considerados ótimas alternativas em dietas balanceadas por terem proteína, minerais e vitaminas, além de serem alimentos versáteis: podem ser ingeridos de várias formas e integrar preparos diversos.

No entanto, seu armazenamento e consumo são delicados e é comum cometer erros que, mesmo sendo pequenos, podem facilitar a contaminação por micro-organismos e causar danos à saúde. Um desses erros muito comuns é lavar a casca dos ovos antes de guardá-los.

A casca é uma proteção contra a entrada de bactérias e demais micro-organismos, e lavá-la com antecedência pode enfraquecer essa barreira, levando até mesmo a um processo de apodrecimento precoce do alimento e risco de intoxicação do consumidor. A orientação é só uma higienização básica ao armazenar, passando papel toalha, caso apresente sujeiras.

Segundo especialistas ouvidos por VivaBem, quem quiser pode lavá-los apenas no momento do consumo.

Veja a seguir outros erros que as pessoas cometem ao armazenar e comer ovos:

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Deixar fora da geladeira: após comprar os ovos, é importante guardá-los na geladeira. Isso porque a temperatura externa, sobretudo em um país tropical como o Brasil, pode diminuir o tempo de vida do alimento. Oscilações de temperatura fora da geladeira fazem com que o controle de qualidade do ovo fique menor e ele pode estragar com facilidade.

Guardar na porta da geladeira: o abrir e o fechar da porta com frequência traz mudanças de temperatura que podem ser prejudiciais para o alimento. O recomendável é colocar os ovos no meio do eletrodoméstico, por ser um local de refrigeração com temperatura mais estável.

Guardar na embalagem original: também é recomendado retirar os ovos da embalagem original e guardá-los em um recipiente limpo. A medida é mais uma forma de prevenir o risco de contaminação, sobretudo por micro-organismos, já que as caixas são manipuladas por muitas pessoas.

Consumir ovo ainda cru: é importante se atentar ao cozimento dos ovos, principalmente se você prefere a gema mole. A recomendação é cozinhar completamente o alimento, para evitar o risco de contaminação, inclusive por Salmonela, capaz de causar quadros gastrointestinais, como vômitos, e febre. Gema ou qualquer outra parte do ovo cozida tem menor probabilidade de ter algum patógeno que vai entrar no organismo.

Atenção ao comprar

Ao comprar os ovos, algumas dicas ajudam a escolher produtos de melhor qualidade e segurança, como:

Preste atenção às embalagens, que devem indicar modos de consumo e conservação, validade e os riscos relacionados à presença de Salmonela.

Avalie a integridade total da casca, e não apenas se os ovos estão ou não quebrados. Afinal, qualquer alteração pode permitir a entrada de bactérias.

É importante que a casca tenha o aspecto poroso preservado, sem estar lisa, o que pode fazê-los apodrecer mais rápido.

*Com informações de reportagem publicada em 19/08/2024