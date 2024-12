Polícia prende suspeito relacionado com atropelamento em mercado natalino na Alemanha

Um suspeito foi preso, nesta sexta-feira (20), depois que um veículo atropelou várias pessoas em um mercado de Natal em Magdeburgo, no norte da Alemanha, causando mais de 60 feridos, anunciou a polícia local.

Por ora, não foram apresentados detalhes sobre o detido. O veículo investiu contra a multidão e percorreu "pelo menos 400 metros pelo mercado de Natal" e ainda continua no local, informou um porta-voz da polícia de Magdeburgo, em um incidente no qual as autoridades regionais viram indícios de "atentado".

