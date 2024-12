Plantio de milho na Argentina alcança 65,8% e o de soja atinge 76,6%, diz bolsa

São Paulo, 20 - O plantio de milho na Argentina alcançou 65,8% da área total estimada para a safra 2024/25, informou a Bolsa de Cereais de Buenos Aires em relatório. Na semana, o avanço foi de 10,2 pontos porcentuais.A parcela da safra em condição entre normal e excelente era de 98% na última semana, sem variação ante a semana anterior.Em relação à soja, a bolsa apontou um avanço semanal de 11,5 pontos porcentuais no plantio, para 76,6% da área estimada de 18,6 milhões de hectares. Na comparação com igual período do ano passado, os trabalhos estão 7 pontos porcentuais adiantados.Segundo a bolsa, 99% das lavouras permaneciam em condição entre normal e excelente.No caso do trigo, a colheita avançou 12,2% na semana, para 76,1% da área apta. O rendimento médio chegou a 2.800 quilos por hectare, e a estimativa de produção foi mantida em 18,60 milhões de toneladas.