Paul McCartney encerra turnê com Ringo Starr em Londres

Paul McCartney convidou Ringo Starr, seu ex-parceiro dos Beatles, para subir ao palco na quinta-feira em Londres no último show de sua turnê mundial, que reuniu os dois membros vivos do quarteto de Liverpool.

No segundo dos dois shows de Paul McCartney na 'The O2 Arena', os dois membros dos Beatles tocaram juntos 'Helter Skelter' e 'Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band', antes de Ringo Starr deixar o palco.

"Estou indo embora agora, tive uma ótima noite e amo vocês", disse o ex-baterista dos Beatles ao se despedir.

Paul McCartney, 82 anos, e Ringo Starr, de 84, se encontraram várias vezes nos palcos desde que deixaram os Beatles. A apresentação anterior havia acontecido em 2019, em outra turnê de Paul.

Paul McCartney também chamou ao palco o guitarrista dos Rolling Stones, Ronnie Wood, para apresentar Get Back, com 'Macca' tocando seu baixo Hofner pela primeira vez em mais de 50 anos.

McCartney acreditava que o instrumento havia sido perdido durante gravações em 1969, mas uma investigação realizada no ano passado revelou que havia sido roubado em 1972. O instrumento foi encontrado e devolvido ao músico em fevereiro deste ano.

O show em Londres, onde Paul McCartney se apresentou na quarta e quinta-feira, foi o último de sua turnê 'Got Back', que começou em 2022 nos Estados Unidos.

A turnê continuou em 2023 na Austrália, México e Brasil, antes de prosseguir este ano a partir de outubro, com apresentações no Uruguai, Argentina, Chile, Brasil, Peru, Colômbia, Costa Rica, México, França, Espanha e Reino Unido.

"Londres, esta é a última noite da nossa turnê. Já estivemos na América do Sul e por todos os lados. Então, é ótimo estar de volta e vamos nos divertir hoje à noite", disse Paul McCartney no início do show.

