Passagem secreta dos Médici sobre rio Arno em Florença reabre após obras

O Corredor de Vasari, uma passagem escavada há quase 500 anos na Ponte Vecchio de Florença para permitir que os Médici atravessassem secretamente o rio Arno, reabrirá suas portas neste sábado depois de oito anos fechada, anunciou o Museu dos Uffizi nesta sexta-feira (20).

Esta joia do Renascimento italiano, fechada desde 2016, tem 750 metros de extensão e foi completamente reformada para cumprir com as normas de segurança.

Estará acessível ao público em geral, com reserva obrigatória, através de um bilhete de entrada de 43 euros (cerca de 270 reais), que também permite visitar a galeria dos Uffizi.

Durante um passeio panorâmico que cruza o rio Arno em pleno coração de Florença, os visitantes poderão seguir um percurso que conecta a Galeria de Estátuas e Pinturas com os Jardins de Boboli e o Palácio Pitti.

"Os visitantes que desejarem poderão atravessar de uma margem à outra do Arno, apreciando em sua totalidade a imensidão, a coerência e a riqueza da cidadela medicia [construída na época dos Médici] do poder e das artes", destacou o diretor dos Uffizi, Simone Verde, citado em comunicado do museu.

As obras de restauração custaram cerca de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões).

Construído pelo arquiteto Giorgio Vasari em 1565, o Corredor permitia aos soberanos de Florença se locomoverem do Palazzo Vecchio até o Palácio Pitti de maneira discreta e segura.

Suas 73 janelas oferecem uma vista espetacular do centro histórico de Florença, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

Para o ministro de Cultura da Itália, Alessandro Giuli, sua reabertura "oferece à Florença e à Itália uma obra-prima dentro da obra-prima" e "um passeio panorâmico impressionante no coração de uma cidade única".

