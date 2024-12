ONS reduz previsão para reservatórios de hidrelétricas do SE/CO em dezembro

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) fez um ajuste para baixo em sua previsão para os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste em dezembro, estimando agora que a capacidade chegará em 50,4% ao final do mês, ante 51,2% previstos na semana anterior.

Em boletim nesta sexta-feira, o ONS também reduziu ligeiramente as estimativas de afluências nas hidrelétricas da região, para 103% da média histórica em dezembro, contra 107% esperados há uma semana.

A previsão ainda é de chuvas abundantes no Sul (202%, ante 212% na semana passada), mas abaixo da média no Nordeste (58%, ante 61%) e Norte (89%, ante 92%).

Já para a carga de energia elétrica no país, o órgão projetou crescimento de 0,8% ante dezembro de 2023, a 81.068 megawatts médios, ante 0,9% previsto na semana passada.

(Por Letícia Fucuchima)