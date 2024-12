É falso que Nikolas Ferreira disse que fará dólar chegar a R$ 7

É falso o post compartilhado nas redes sociais no qual é atribuída ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) a afirmação de que faria o dólar atingir R$ 7.

Não há registro de tal declaração na imprensa nem nas redes sociais do deputado. O próprio Nikolas Ferreira usou sua conta no X para desmentir a afirmação. Com data de 13 de agosto, a postagem desinformativa circula no cenário de aumento do valor da moeda americana e desvalorização do real.

O que diz o post

Imagem com uma suposta publicação que seria de Nikolas Ferreira com data de 13 de agosto traz o seguinte texto: "Faremos o dólar chegar a 7 reais, mesmo sabendo que a população mais pobre deste país enfrentará dificuldades. Tenho certeza de que a população está do nosso lado, afinal, precisamos dar nossas vidas pelo país e pela direita conservadora. Sacrifícios são necessários PT nunca mais"

Por que é falso

Não há registro da suposta declaração de Nikolas Ferreira. Usando ferramenta de busca do Google, o UOL Confere não encontrou notícias na imprensa profissional a respeito da afirmação atribuída ao deputado federal em agosto deste ano ou a partir de 2023 (aqui e aqui). Usando ferramenta de pesquisa no X, também não há nenhum registro da declaração (aqui).

Deputado classificou postagem como falso. Na quarta-feira (18), Nikolas Ferreira postou em sua conta do X afirmando que a postagem não é verídica: "A esquerda produziu um Tweet falso usando minha imagem. O desespero bateu. Todos que postaram e divulgaram serão judicializados" (aqui e abaixo). No X, no dia 16 de dezembro, ele escreveu em inglês o seguinte texto sobre o aumento do dólar no país (aqui): "Censura, mais impostos e real em colapso contra o dólar americano. É isso que a esquerda está fazendo com nosso país." Em outro tuíte de julho (aqui), o deputado federal questionava: "Seria loucura apostar no dólar entre 5.80 - 6.00 até o final de Julho? Vejamos.

A esquerda produziu um Tweet falso usando minha imagem. O desespero bateu. Todos que postaram e divulgaram serão judicializados. pic.twitter.com/qSfD0TKRQP -- Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) December 18, 2024

Dólar disparou na semana. Na quinta—feira (19), a moeda americana chegou a R$ 6,30, novo recorde, após ter fechado no dia 18 em R$ 6,26, sob temor de que o pacote de corte de gastos proposto pelo governo federal seja desfigurado no Congresso. Em 2024, a desvalorização do real em relação à moeda americana atingiu 21% (aqui e aqui). No entanto, após o Banco Central ter feito dois novos leilões, de US$ 8 bilhões ao todo, para conter a alta, o dólar voltou a ser negociado abaixo de R$ 6,20, ainda na quinta-feira. Nesta sexta-feira (20), a moeda norte-americana fechou a R$ 6,07 (aqui). Há projeções de que o dólar pode atingir R$ 7 até o primeiro trimestre de 2026 em um cenário global de fortalecimento da moeda americana e de perda de confiança na credibilidade fiscal do Brasil, segundo relatório da Wells Fargo (aqui).

A postagem também foi verificada por Aos Fatos e Reuters.

