Ministro israelense critica apelo do papa por estudo sobre se ofensiva em Gaza é "genocídio"

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Um ministro do governo israelense criticou o papa Francisco nesta sexta-feira por sugerir que a comunidade internacional deveria estudar se a ofensiva militar de Israel em Gaza constitui um genocídio do povo palestino.

Em uma carta aberta publicada pelo jornal italiano Il Foglio, o ministro de Assuntos da Diáspora, Amichai Chikli, disse que as observações do papa -- feitas em trechos de um livro a ser publicado no mês passado -- equivaliam a uma "trivialização" do termo genocídio.

"Como um povo que perdeu seis milhões de seus filhos e filhas no Holocausto, somos particularmente sensíveis à banalização do termo 'genocídio' -- uma banalização que se aproxima perigosamente da negação do Holocausto", escreveu Chikli.

Chikli, que terminou a carta chamando Francisco de "um querido amigo do povo judeu", pediu ao papa que "esclarecesse sua posição com relação à nova acusação de genocídio contra o Estado judeu".

O Vaticano não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a carta.

Israel afirma que as acusações de genocídio em Gaza não têm fundamento e que está apenas caçando militantes do Hamas e outros grupos armados palestinos.

O papa, como líder da Igreja Católica Romana, com 1,4 bilhão de membros, geralmente é cuidadoso ao tomar partido em conflitos, mas recentemente tem se manifestado mais abertamente sobre a campanha militar de Israel contra o grupo militante palestino Hamas.

Nos trechos do livro publicados pelo jornal italiano La Stampa, o pontífice disse que alguns especialistas internacionais afirmaram que "o que está acontecendo em Gaza tem as características de um genocídio".

"Devemos investigar cuidadosamente para avaliar se isso se encaixa na definição técnica (de genocídio) formulada por juristas e organizações internacionais", disse o papa.

As autoridades da Faixa de Gaza afirmam que mais de 45.000 palestinos foram mortos e mais de 107.000 ficaram feridos na ofensiva de Israel, e a maioria dos mais de 2 milhões de habitantes do enclave está desabrigada ou desalojada.

Israel iniciou sua ofensiva após o ataque liderado pelo Hamas contra comunidades no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 foram sequestradas e levadas para Gaza, de acordo com os registros israelenses.