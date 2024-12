Minério de ferro registra perda semanal com demanda sazonal fraca

Por Amy Lv e Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram pela quarta sessão consecutiva nesta sexta-feira e fecharam com perda em base semanal, pressionados pela desaceleração sazonal da demanda na China, principal mercado consumidor de minério, bem como por preocupações com as perspectivas de demanda em 2025.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,77%, a 769 iuanes (105,38 dólares) a tonelada. Na semana, a queda foi de 3,7%.

O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura perdeu 1,24%, a 100,55 dólares a tonelada, o nível mais baixo desde 25 de novembro, aproximando-se do nível psicológico de 100 dólares a tonelada. Na semana, acumula queda de 3,2%.

O declínio contínuo na produção de metais quentes, que normalmente é usada para medir a demanda de minério de ferro, colocou os preços do principal ingrediente da fabricação de aço sob pressão, disseram analistas.

A produção média diária de metal quente caiu pela quinta semana consecutiva, segundo dados da consultoria Mysteel. O indicador recuou 1,3% em relação à semana anterior, atingindo o nível mais baixo desde o início de outubro, com 2,29 milhões de toneladas na semana até 20 de dezembro.

No entanto, esse volume foi 1,2% maior do que o do mesmo período em 2023, segundo dados da Mysteel, o que sugere que a demanda foi resiliente, limitando a queda nos preços.

Além disso, o sinal de que o Federal Reserve reduzirá a velocidade dos cortes nas taxas de juros em 2025 deu apoio ao dólar, pesando sobre as commodities precificadas na moeda.

A demanda de aço da China deve cair 1,5% em 2025 e 4,4% em 2024 em relação ao ano anterior, informou o Instituto de Planejamento e Pesquisa da Indústria Metalúrgica da China (MPI), na sexta-feira.

(Reportagem de Amy Lv e Mei Mei Chu)