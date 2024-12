Milan vence Verona (1-0) fora de casa na abertura da 17ª rodada do Italiano

O Milan se reencontrou três semanas depois com a vitória na Serie A ao vencer por 1 a 0 em sua visita ao Hellas Verona, nesta sexta-feira (20), na abertura da 17ª rodada do campeonato italiano.

Num jogo dificultado pela neblina em Verona, o gol da vitória foi mais uma vez marcado por Tijjani Reijnders: lançado com perfeição por Youssouf Fofana, o meio-campista holandês balançou a rede no início do segundo tempo (56'), marcando o seu quarto gol no campeonato desde o início de novembro.

Mas, tirando esse lampejo, o Milan mais uma vez fez uma partida insossa contra um adversário em crise, que ocupa atualmente o 17º lugar na tabela.

No fim de semana passado, o time 'rossonero' havia ficado num decepcionante empate em casa em 0 a 0 com o Genoa, na véspera do 125º aniversário do clube.

A vitória desta sexta-feira dá uma certa tranquilidade antes do Natal, mas o time de Milão ainda está longe da liderança: é o sétimo colocado, 11 pontos atrás da líder Atalanta.

O futebol apresentado em Verona não foi brilhante e isso tampouco ajuda a tranquilizar os 'tifosi'.

"Tomamos muitas decisões erradas, controlamos a bola muitas vezes sem criar perigo para o adversário, mas o importante foi vencer esta partida. Foi uma vitória merecida", disse o técnico português dos 'rossoneri', Paulo Fonseca.

A notícia mais preocupante da noite para ele foi a saída por lesão, após meia hora em campo, do atacante português Rafael Leão.

Segundo o La Gazzetta dello Sport, a noite também foi marcada por insultos racistas, que teriam levado o goleiro francês do Milan, Mike Maignan, a reclamar com o árbitro.

Na temporada passada, em partida no estádio da Udinese, Maignan deixou momentaneamente o campo, seguido por seus companheiros, após ouvir gritos de 'macaco' dirigidos a ele.

Cinco torcedores foram então proibidos de entrar no estádio e a Udinese foi condenada a jogar uma partida com portões fechados. Essa última punição foi amenizada após recurso e se limitou ao fechamento de uma das arquibancadas de seu estádio por dois jogos.

--- Jogos da 17ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Hellas Verona - Milan 0 - 1

- Sábado:

(11h00) Torino - Bologna

(14h00) Genoa - Napoli

(16h45) Lecce - Lazio

- Domingo:

(8h30) Roma - Parma

(11h00) Unione Venezia - Cagliari

(14h00) Atalanta - Empoli

(16h45) Monza - Juventus

- Segunda-feira:

(14h30) Fiorentina - Udinese

(16h45) Inter de Milão - Como

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Atalanta 37 16 12 1 3 39 17 22

2. Napoli 35 16 11 2 3 24 11 13

3. Inter 34 15 10 4 1 40 15 25

4. Fiorentina 31 15 9 4 2 28 11 17

5. Lazio 31 16 10 1 5 30 23 7

6. Juventus 28 16 6 10 0 26 12 14

7. Milan 26 16 7 5 4 25 16 9

8. Bologna 25 15 6 7 2 21 18 3

9. Udinese 20 16 6 2 8 19 25 -6

10. Empoli 19 16 4 7 5 14 16 -2

11. Torino 19 16 5 4 7 17 20 -3

12. Roma 16 16 4 4 8 18 23 -5

13. Genoa 16 16 3 7 6 13 24 -11

14. Lecce 16 16 4 4 8 10 27 -17

15. Parma 15 16 3 6 7 23 28 -5

16. Como 15 16 3 6 7 18 28 -10

17. Hellas Verona 15 17 5 0 12 21 40 -19

18. Cagliari 14 16 3 5 8 15 26 -11

19. Monza 10 16 1 7 8 14 21 -7

20. Unione Venezia 10 16 2 4 10 15 29 -14

