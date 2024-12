Médicos mortos por engano no Rio: polícia e MP fazem operação para prender suspeitos

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do estado cumprem na manhã desta sexta-feira, 20, cinco mandados de prisão e três de busca e apreensão contra integrantes do Comando Vermelho. Eles foram denunciados pelo Gaeco/MP-RJ à Justiça por envolvimento no atentado a três médicos, em 5 de outubro de 2023, em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf de Souza Bomfim, irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL), morreram. Somente Daniel Sonnewend Proença sobreviveu.

Os mandados expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital são cumpridos em endereços na Cidade de Deus e no Presídio Elizabeth Sá Rego (Bangu V). A ação também conta com o apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Delegacia de Homicídios da capital. A Coordenadoria de Segurança e Inteligência participa em apoio aos promotores de Justiça.

"O Gaeco/MP-RJ denunciou os cinco homens por três crimes de homicídios dolosos consumados e um tentado, todos quadruplamente qualificados como motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa das vítimas, com emprego de armas de calibre restrito (9mm) e para assegurar outros crimes", disse o MP-RJ.

Foram denunciados Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, apontado como líder da organização criminosa no Complexo da Penha; seu braço direito, Carlos da Costa Neves, o Gardenal; e os ex-milicianos que migraram para o Comando Vermelho: Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, e Francisco Glauber Costa de Oliveira, o GL, atualmente preso.

Motivação do crime

De acordo com a denúncia do Gaeco/MP-RJ, os criminosos teriam confundido um dos médicos com o miliciano Taillon Barbosa, uma das lideranças na milícia da comunidade Rio das Pedras. Segundo os promotores de Justiça, a motivação do crime seria a expansão do domínio da facção criminosa do Complexo da Penha para região da Grande Jacarepaguá. Almeida e Barbosa possuem fisionomia similar.

"Os promotores destacaram que a tentativa de assassinar o miliciano Taillon Barbosa era considerada um passo estratégico para enfraquecer a milícia e fortalecer o domínio do Comando Vermelho na região", disse o MP-RJ.

A denúncia aponta, ainda, o envolvimento dos acusados em outros episódios de violência, ligados à expansão territorial. Entre as provas reunidas está a identificação do veículo utilizado no crime, um Fiat Pulse branco com teto preto, vinculado a outros homicídios na área.

"Logo após a ampla repercussão nacional da execução dos médicos, ao constatarem que as vítimas não eram milicianos, lideranças do Comando Vermelho ordenaram a execução dos responsáveis pelos disparos, aponta a denúncia", conforme afirma o MP-RJ.

Desde o início de 2023, a facção criminosa do Complexo da Penha intensificou a tomada violenta de comunidades em Jacarepaguá e arredores, historicamente dominadas pela milícia, segundo a denúncia.

Segundo o Gaeco/MP-RJ, o objetivo seria consolidar um Complexo de Jacarepaguá sob seu controle, ampliando atividades criminosas como o tráfico de drogas, roubos, extorsão de comerciantes e exploração de serviços clandestinos.

"A denúncia descreve que a expansão foi marcada por execuções brutais de milicianos e supostos aliados, promovidas por um grupo denominado "Equipe Sombra", especializado em assassinatos direcionados. O grupo, comandado pelos denunciados, teria apoio direto de lideranças do Comando Vermelho", consta na denúncia.