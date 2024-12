iPhone 14 é o celular preferido dos leitores do Guia; modelo está 12% OFF

O iPhone 14 garantiu o primeiro lugar na lista dos celulares preferidos dos consumidores do Guia de Compras UOL em 2024.

No mercado há dois anos, o celular da Apple continua se destacando pela qualidade das fotos e vídeos, além do ótimo desempenho.

Outro destaque do ano foi o iPhone 14 Plus, que se difere do irmão por ter uma tela (6,7 polegadas contra 6,1 polegadas) e bateria maiores. O processador (A15 Bionic) e as câmeras são as mesmas nos dois celulares.

Confira a seguir destaques do review realizado em Tilt, editoria de tecnologia do UOL. Vale destacar que as opiniões consideraram o preço da época de lançamento: R$ 7.599. O custo-benefício do smartphone está melhor atualmente.

O que tem no iPhone 14

Tela de 6,1 polegadas com brilho máximo de 800 nits;

Duas câmeras traseiras de 12 MP cada, com um sensor maior que o do iPhone 13, ideal para capturar mais luz. A inteligência artificial ajuda a melhorar, principalmente, fotos noturnas e em ambientes com luz baixa;

O zoom digital é de até 5x;

Câmera de selfie de 12 MP, com foco variável automático, que detecta quando há mais de uma pessoa na selfie;

Modo Ação, que oferece maior estabilidade ao gravar vídeos em movimento;

Bateria de 3.279 mAh com suporte para até 20 horas de reprodução de vídeos;

Porta Lightning para recarga e transferência de dados;

Sistema de detecção de acidentes e SOS de emergência integrado;

Processador A15 Bionic, lançado em 2021.

Teste do iPhone 14 Plus A jornalista Marcella Duarte testou o modelo quando o aparelho chegou ao Brasil. Pontos positivos: Câmeras ótimas para fotos e vídeo. Notei que as imagens têm um pouco mais de contraste e um equilíbrio de cores diferente, que me agrada, ficando levemente azuladas (na linha 13, elas ficam mais amareladas) Processador rápido. A usabilidade é muito boa; é possível abrir diversos aplicativos ao mesmo tempo mantendo a rapidez. Para editar fotos e vídeos, o iPhone segue imbatível (...) O celular não trava, não engasga, te deixa abrir diversos aplicativos, jogar, e até editar vídeos ou fotos ao mesmo tempo. Pontos negativos Bateria dura menos de um dia.

Sem tantas muitas diferenças em relação à linha iPhone 13. Os modelos 14 e 14 Plus carecem de um zoom óptico maior e têm tela de 'apenas' 60Hz. Não há upgrades relevantes em relação à linha 13. Opiniões de compradores Na Amazon, o iPhone 14 registra mais de 9 mil avaliações do produto, com nota média de 4,8 (sendo cinco a máxima). Confira algumas avaliações:

Comprei de presente para a minha noiva e ela até o momento está amando. A câmera, fluidez com os aplicativos, o processamento de imagem, tudo é aquilo que promete. Derick Machado

Comprei este iPhone recentemente e estou extremamente satisfeito com a experiência. A qualidade do aparelho é impecável, como esperado da Apple. O desempenho é excelente, com ótima fluidez nos aplicativos e na navegação. A câmera é um destaque à parte, com fotos e vídeos de altíssima qualidade. Rodrigues

Amei o celular, porém a bateria deixa muito a desejar. No primeiro dia de uso, a bateria descarregou muito rápido sem eu mexer. Em torno de minutos está descarregando 2%, sem eu assistir vídeos, ouvir músicas... Só de responder umas mensagens no Whats já descarrega. Estou muito decepcionada com a bateria desse celular. Li

