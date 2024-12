Lula tem todas as condições de chegar competitivo em 2026, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem todas as condições de "chegar competitivo" à eleição de 2026 para buscar a reeleição, estando atento ao que precisa ser feito no país.

Em entrevista coletiva a jornalistas na sede do ministério, Haddad afirmou ainda que não se entende como candidato presidencial em 2026.

Lula, de 79 anos, foi submetido na semana passada a uma cirurgia de emergência para drenagem de um hematoma no crânio, resultado de um acidente doméstico em outubro, quando levou um tombo no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça.

O episódio envolvendo a saúde de Lula gerou incertezas sobre a sucessão presidencial de 2026, quando, aos 81 anos de idade, ele poderá tentar a reeleição e buscar um quarto mandato na Presidência.

(Por Bernardo Caram)