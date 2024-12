Lula promete "verdadeira autonomia" a Galípolo e diz estar atento a possíveis novas medidas fiscais

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu nesta sexta-feira que não vai interferir no trabalho que Gabriel Galípolo fará na presidência do Banco Central, e afirmou que seu governo segue atento para a eventual necessidade de novas medidas na área fiscal após ter tomado medidas para proteger o arcabouço.

Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, ao lado de Galípolo, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet, Lula também afirmou estar "mais convicto do que nunca" da importância da estabilidade econômica e do controle da inflação.

"Quero que você saiba, Galípolo, que jamais haverá qualquer interferência da Presidência no trabalho do BC", disse Lula no vídeo.

"Tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com povo brasileiro, você certamente vai dar uma lição de como se governa o BC com a verdadeira autonomia", acrescentou Lula dirigindo-se a Galípolo, que assume a presidência do BC em 1º de janeiro, com o término do mandato de Roberto Campos Neto.

Galípolo foi indicado por Lula para presidir o BC após o termino de Campos Neto, que fora indicado ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que foi alvo constante de críticas e ataques de Lula.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)