Ibovespa recua em dia de vencimento de opções

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta sexta-feira, marcada por vencimento de opções sobre ações, com agentes financeiros ainda ajustando posições e acompanhando noticiário em Brasília, onde a proposta de emenda à constituição do corte de gastos foi aprovada pelo Senado, mas votação do Orçamento no Congresso ficou para 2025.

Por volta de 11h20, o Ibovespa , referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,13%, a 121.334,63 pontos. O volume financeiro somava 3,1 bilhões de reais.

Estrategistas do Citi atualizaram carteira de ações de menor volatilidade (MVP), adotando um tom mais defensivo, observando "continuação de um mercado difícil no curto prazo", citando entre os componentes do cenário uma política monetária mais agressiva pelo Banco Central, com a Selic chegando a 15%.

DESTAQUES

- HAPVIDA ON subia 7%, enquanto agentes financeiros continuam avaliando potenciais reflexos de propostas de regras para reajustes dos planos anunciadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no começo da semana.

- JBS ON caía 1,9%, com o alívio no dólar abrindo espaço para nova realização após forte ganho acumulado no mês. No setor de proteínas, MINERVA ON cedia 0,36%, BRF ON recuava 0,84% e MARFRIG ON exibia estabilidade.

- USIMINAS PNA era negociada em baixa de 1,8%, tendo no radar comunicado de que a BlackRock reduziu sua participação acionária na siderúrgica. Na véspera, a Usiminas citou impacto nos custos pela desvalorização do real e necessidade de aumento de preços de aço a partir de janeiro.

- AUTOMOB ON subia 6,4%, mantendo o sinal positivo enquanto agentes seguem reprecificando o preço das ações que estrearam na bolsa nesta semana. A companhia nasceu da fusão da Vamos Concessionárias - cindida da Vamos Locação - com a Automob, ambas sob o controle da Simpar.

-ELETROBRAS PNB avançava 1,6% após anunciar na noite da véspera que pagará dividendos intercalares no montante de 2,2 bilhões de reais, com base no lucro apurado ao fim do terceiro trimestre.

- VALE ON perdia 0,46%, enfraquecida pela trajetória dos preços futuros do minério de ferro na China, O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o dia com queda de 0,77%, a 769 iuans (105,38 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN operava perto da estabilidade, tendo no radar declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent perdia 0,77%. A companhia paga nesta sexta-feira a segunda parcela de proventos do segundo trimestre.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançava 0,8%, em sessão mais positiva para os grandes bancos de varejo no Ibovespa, com BANCO DO BRASIL ON e SANTANDER BRASIL UNIT registrando altas de 0,6% e 0,7%, respectivamente, enquanto BRADESCO PN mostrava variação positiva de 1,3%.