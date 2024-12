Grupo Mateus faz acordo para "associação" com rede de atacarejo no Nordeste

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo varejista Mateus anunciou nesta sexta-feira acordo para uma "associação" com a Novo Atacarejo, que possui 32 lojas em Pernambuco, em um negócio em que ficará com 51% de participação da companhia combinada.

O Mateus vai aportar no negócio seus ativos nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, além de fazer um aporte de 378,5 milhões de reais na Novo Atacarejo. O negócio está sendo realizado por meio de subsidiárias do grupo.

Segundo a companhia, o aporte se dará em três parcelas iguais e anuais, com a primeira ocorrendo após aprovação do negócio pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O Novo Atacarejo teve receita bruta de 5,6 bilhões de reais nos 12 meses encerrados em setembro, afirmou o Grupo Mateus, citando que suas instalações nos três Estados abrangidos pelo negócio geraram faturamento de 4,9 bilhões.

"A companhia (Grupo Mateus) e o Novo Atacarejo possuem modelo de negócios e direcionamento estratégicos similares e contam com a contribuição de acionistas de referência com forte histórico no setor de varejo de alimentos do Brasil", afirmou a companhia no fato relevante sobre o negócio.

O novo acordo de acionistas que será assinado entre os controladores do Mateus e a família Assis, do Novo Atacarejo, prevê que empresa combinada terá um conselho de administração com maioria de membros indicada pelas subsidiárias do Mateus, incluindo o presidente do conselho de administração.

O presidente-executivo da nova empresa será Daniel Luiz Guerra Costa, que atualmente preside o Novo Atacarejo. Já o diretor financeiro será indicado pelo Mateus.

"Após o fechamento da operação, a sociedade resultante será o veículo exclusivo das partes para investimentos nos negócios de atacarejo, varejo e atacado de distribuição nos Estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba", afirmou o Mateus.

(Por Alberto Alerigi Jr.)