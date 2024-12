Governo avança em processo de liberação de recursos não aplicados do Funcafé

São Paulo, 20 - O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) avançou no processo de liberação de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) do ano safra 2024/25, utilizando valores que ainda não foram aplicados. Serão distribuídos cerca de R$ 1,117 bilhão, informa em comunicado o Conselho Nacional do Café (CNC).O Mapa apresentou na quinta-feira, 19, os contratos para assinatura de dez instituições financeiras selecionadas. Segundo o CNC, o processo seguiu para a assinatura pelo secretário de Política Agrícola, Guilherme Campos, etapa necessária para que, com a assinatura de ambas as partes, os contratos sejam formalizados. Assim que finalizada essa etapa, os contratos serão publicados no Diário Oficial da União, e os recursos estarão autorizados para o repasse. Dez agentes habilitados já receberam os contratos para assinatura, com previsão de início do desembolso já na próxima semana.O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou o montante de R$ 6,88 bilhões para o Funcafé na safra 2024/25, destinado a diversas linhas de crédito. Dos valores não aplicados (cerca de R$ 1,117 bilhão), o remanejamento teve destinação de 65% do valor (cerca de R$ 729,572 milhões) para o sistema cooperativo, conforme explicou o Mapa.