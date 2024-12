Gilmar decide que STF julgará denúncia contra Eduardo Cunha por corrupção

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o envio, para o tribunal, da ação penal contra o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha por corrupção. A decisão segue o entendimento sobre foro privilegiado de que os crimes praticados durante o exercício do mandato de deputado devem ser julgados no tribunal mesmo com a perda do mandato.

O que aconteceu

Gilmar analisou um pedido da defesa de Cunha. Ex-deputado é réu em uma ação penal que corria na Justiça Federal de Brasília para julgar a acusação de que um grupo de parlamentares teria feito ofícios, a mando de Cunha, para constranger empresários da Construtora Schahin para pagar propina a ele. Na época, ele era deputado federal. Defesa pediu para a ação ser suspensa até o Supremo concluir julgamento sobre foro privilegiado.

Ministro, porém, optou por adotar entendimento que já tem maioria na Corte. O STF já formou maioria para estabelecer que o foro privilegiado para julgamento de crimes permanece mesmo se a pessoa perder o cargo. A medida busca evitar o vaivém processual com eventuais mudanças de cargos de políticos.

O julgamento que discute essa tese ainda não foi concluído, pois o ministro Nunes Marques pediu vista. Como a maioria do tribunal já formou seu entendimento, porém, o ministro Gilmar Mendes decidiu aplicar a tese e remeter a ação penal para ser julgada pelo STF.