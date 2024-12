Fios no nariz, buço, 'monocelha': quais pelos faciais tirar ou manter?

Os pelos servem para nos proteger, seja de frio, calor, radiação solar, fricção da pele, infecções devido a pequenos cortes e até doenças. Falhas estruturais e anormalidades de crescimento podem indicar que há algo de errado com a nossa saúde, como a presença de um distúrbio endocrinológico ou mesmo tumores.

Para que servem barba, sobrancelhas e cílios

Se você se expõe muito ao sol, deixar a barba, somado à aplicação do filtro solar, pode contribuir para sua proteção contra os raios UV. As sobrancelhas (e "monocelhas") também são eficazes quando estamos expostos ao ar livre, pois barram o suor e as sujidades que escorrem ou caem da testa para os olhos. Mas tanto a barba quanto a sobrancelha podem ser removidas sem grandes problemas à saúde.

Quanto aos cílios, ao contrário dos cabelos e das sobrancelhas, há uma necessidade maior de serem mantidos, ou no mínimo preservados. É que eles protegem a visão contra a entrada direta de ciscos, insetos e outros corpos minúsculos que podem machucar. Esses pelos também contribuem para o ato de piscar, que também lubrifica a córnea e expulsa micro-organismos.

Imagem: Getty Images

Embora se reponham naturalmente, para manter os cílios saudáveis e evitar que caiam é preciso lavar sempre as mãos antes de tocá-los, retirar maquiagem antes de dormir, dosar na aplicação de máscaras, curvex (que pode quebrá-los) e versões postiças. Quem tem poucos cílios, terçol e inflamações recorrentes deve tomar cuidados redobrados.

E os pelos na orelha, nariz e buço?

Os pelos dessas áreas podem ser aparados, mas devem permanecer no caminho interno. Eles retêm partículas de poeira (os das cavidades nasais, chamados vibrissas, ainda filtram impurezas durante a inalação), lubrificam e evitam que insetos, bactérias e, consequentemente, infecções se instalem mais facilmente.

Os pelos no queixo e no buço igualmente têm função protetora, como todo pelo facial. Ajudam a proteger a pele contra o sol, a poluição e contribuem para a regulação da temperatura da pele, a depender de seu crescimento e quantidade, que podem variar entre as pessoas. O desejo de removê-los é uma questão pessoal de estética.

Imagem: Getty Images

Como remover com segurança

A remoção dos pelos, como já mencionado, é uma escolha pessoal. Porém, pode ser indicada antes de cirurgias, se houver necessidade, ou quando há inflamação excessiva diagnosticada pelo médico. Também não há contraindicação quanto à forma de depilar, contanto que seja observada a sensibilidade cutânea individual para evitar dermatites e foliculite (inflamação).

Depilação requer cuidado para não ferir, irritar e desproteger a pele. Se estiver em tratamento de dermatose, o mais aconselhável é esperar finalizá-lo para depois realizar o procedimento, que também é contraindicado em áreas com algum tipo de inflamação, lesão, vermelhidão ou queimadura.

A área precisa estar limpa e os materiais esterilizados. Além de lâminas, podem ser empregados ceras e cremes depilatórios (seguindo recomendações para evitar acidentes), pinças (para pelos pontuais), luz pulsada e laser (indicados para tratar doenças, pelos com aspecto e crescimento anormais e remoção permanente). Na dúvida, consulte um profissional.

Nas entradas das narinas e ouvidos, a remoção segura dos fios pode ser realizada com uma tesourinha, que também serve para aparar sobrancelhas e barba. Outras saídas incluem o aparador elétrico, que faz um corte mais rápido, e a depilação a laser. Cera, lâmina e pinça não são sugeridos, pois podem ferir a mucosa e deixar o folículo inchado e vulnerável a infecções.

Se a remoção dos pelos das sobrancelhas com pinça for muito frequente e traumática, os pelos demoram ou param de crescer. Esse hábito também pode resultar em falhas e afinamento dos fios. O ideal é esperar o intervalo natural de crescimento delas, de 20 a 30 dias.

*Com informações de reportagem publicada em 15/11/2024