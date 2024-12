Mulher loira em vídeo dos ataques de 8 de janeiro não é Gleisi Hoffmann

É falso que Gleisi Hoffmann aparece entre os golpistas que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto em 8 de janeiro de 2023.

A mesma gravação já circulou em postagens enganosas ao longo dos últimos dois anos e já foi desmentida pela própria deputada federal e presidente do PT. Além disso, ela já explicou que estava em restaurante em Brasília, quando os ataques tiveram início.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o Post

Vídeo insinua que uma mulher loira com camiseta verde e boné seria Gleisi Hoffmann (PT-PR). Post é acompanhado do seguinte texto: "Quem é a loira? Olha aí a turma da quebradeira." Imagens da golpista e de Gleisi são mostradas comparando elas.

Por que é falso

Deputada federal já desmentiu o vídeo com a desinformação. Em abril de 2023, ela compartilhou nas redes sociais o texto: "A turma das fake news conseguiu inventar que eu estava dentro do Palácio do Planalto com os golpistas. Nas redes bolsonaristas circula foto de uma golpista e estão dizendo que sou eu. É muito desespero, gente!" (aqui). Mais recentemente, há seis dias, ela novamente afirmou em suas redes sociais que o conteúdo trata-se de "fake news" e que já havia sido desmentida outras vezes (aqui e abaixo).

Gleisi processou bolsonarista por informação falsa. Então pré-candidato a vereador, Tarcisio Lehmkuhl postou no Facebook texto no qual afirmava que ela estaria presente no Palácio da Alvorada no dia 8 de janeiro. A 7ª Vara Cível de Brasília determinou a remoção da publicação falsa e o pagamento de indenização por danos morais pelo responsável (aqui e aqui).

Petistas foram alvos de mais desinformação sobre 8 de janeiro. Outro conteúdo usava vídeo no qual Gleisi, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) e o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) chegavam ao Palácio do Planalto para verificar a destruição com a intenção de insinuar que haviam participado dos ataques. Na gravação (aqui) é possível ver que Gleisi usava vestido cinza e tênis vermelho. Segundo reportagens da época, ela, Lindbergh e Randolfe estavam almoçando na hora em que começaram as invasões (aqui).

Invasões fizeram parte da tentativa de golpe de Estado. A PF (Polícia Federal), em relatório divulgado recentemente, apontou que 8 de janeiro de 2023 fez parte da tentativa de golpe de Estado (aqui) e o STF (Supremo Tribunal Federal) já condenou 310 manifestantes (aqui).

A postagem também foi verificada pela Lupa.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news