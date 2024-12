EUA anunciarão pacote final de novas armas para Ucrânia nos próximos dias, dizem fontes

Por Mike Stone

WASHINGTON (Reuters) - O governo Biden anunciará nos próximos dias seu pacote final da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, usando os fundos restantes reservados para comprar novas armas para a Ucrânia, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto.

O pacote inclui interceptores de defesa aérea e munições de artilharia, segundo uma terceira fonte, mas o conteúdo exato é esperado quando o pacote for anunciado nos próximos dias. O pacote valerá cerca de 1,2 bilhão de dólares, disseram as fontes.

De acordo com a iniciativa USAI, o equipamento militar é adquirido do setor de defesa ou de parceiros, em vez de ser retirado dos estoques norte-americanos, o que significa que pode levar meses ou anos para chegar ao campo de batalha.

O pacote da USAI pode estar entre as últimas medidas que os Estados Unidos tomam para fornecer apoio militar direto à Ucrânia, à medida que Kiev se prepara para o retorno do presidente eleito Donald Trump, que questionou publicamente a ajuda militar e prometeu acabar com a guerra da Ucrânia dentro de 24 horas após assumir o cargo em 20 de janeiro.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, os Estados Unidos destinaram 175 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, incluindo aproximadamente 61,4 bilhões de dólares em assistência de segurança.

Cerca de metade dessa assistência de segurança veio por meio do programa USAI, e o restante foi destinado à retirada de estoques militares existentes por meio da autoridade de retirada presidencial.

Há 5,6 bilhões de dólares restantes da autoridade de retirada presidencial.

O Departamento de Estado e o Pentágono se recusaram a comentar sobre o próximo anúncio, dizendo que não discutem pacotes de assistência de segurança antes de serem oficialmente revelados.

O programa USAI tem sido vantajoso para as contratantes de defesa dos EUA, que têm conseguido registrar pedidos de armas recém-fabricadas e estabelecer novos fluxos de receita.

Um exemplo é o sistema Vampire da L3Harris Technologies. O sistema de contra-drone Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment recebeu seu primeiro pedido financiado pela USAI em agosto de 2022.

A L3Harris entregou suas primeiras quatro unidades em 12 meses. A empresa observou um interesse crescente no sistema e, posteriormente, recebeu vários pedidos por meio do programa USAI.

Enquanto o governo Biden se prepara para revelar os detalhes do pacote final da USAI, permanecem as dúvidas sobre como e se os Estados Unidos continuarão a ajudar seu aliado na ausência de financiamento dedicado da USAI.

Durante sua campanha, Trump questionou repetidamente o nível de envolvimento dos EUA no conflito, sugerindo que os aliados europeus deveriam arcar com mais ônus financeiro. Alguns de seus colegas republicanos -- que controlarão a Câmara dos Deputados e o Senado a partir do próximo mês -- também esfriaram a ajuda a Kiev.