Economia do Japão expande em ritmo moderado, mas produção industrial e lucros desaceleram

O governo do Japão mantém a visão de que a economia do país está se recuperando em ritmo moderado com a melhora da situação de emprego e rendas, segundo o relatório mensal do Gabinete do Governo divulgado nesta sexta-feira, 20. No entanto, o relatório aponta que a economia segue "parcialmente estagnada" em algumas partes.

O governo japonês avalia que o consumo privado e os investimentos empresariais estão acelerando, apesar de estagnação em algumas áreas do consumo. A situação do emprego também manteve "sinais de melhora" e os preços ao consumidor seguem em expansão no país.

Já as exportações permaneceram estáveis, enquanto a classificação da produção industrial mudou de "estável recentemente" para apenas "estável", indicando desaceleração. Os lucros empresariais também tiveram sua classificação cortada pela primeira vez desde maio de 2023, passando de apenas "melhora como um todo" para "melhora, com ritmo se tornando moderado".

O relatório adicionou as "futuras políticas dos EUA" como possíveis riscos para a economia do Japão, em aparente referência ao segundo mandato do presidente eleito Donald Trump. Outros fatores foram mantidos como riscos, entre eles as taxas de juros elevadas nos EUA e na Europa, tensões geopolíticas e estagnação do mercado imobiliário da China.