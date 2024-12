Dólar recua na abertura com novos leilões do BC e tramitação do pacote fiscal em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar recuava ante o real nas primeiras negociações desta sexta-feira, mas estava a caminho de fechar a semana em alta, com os investidores à espera de uma nova intervenção no câmbio pelo Banco Central que pode injetar até 7 bilhões de dólares no mercado, enquanto digerem o avanço do pacote fiscal do governo no Congresso.

Às 9h07, o dólar à vista caía 0,63%, a 6,0859 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 1,09%, a 6,096 reais.

Na quinta-feira, após cinco pregões consecutivos de alta, em que acumulou valorização de 5,2%, o dólar à vista encerrou o dia em baixa de 2,29%, cotado a 6,1243 reais, ainda o segundo maior valor nominal de fechamento da história.

O Banco Central realizará mais uma intervenção no câmbio nesta sessão, podendo vender até 7 bilhões de dólares em três leilões durante a manhã, sendo duas operações de linha (com compromisso de recompra) de até 2 bilhões de dólares cada e um leilão à vista com lote máximo de 3 bilhões de dólares.

A autarquia ainda fará nesta sessão leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.

(Por Fernando Cardoso)