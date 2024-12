Dólar cai para faixa de R$ 6,05 com leilões, aprovação de pacote, sinais do BC e exterior

O dólar opera em queda desde a abertura dos negócios desta sexta-feira, 20, na esteira da venda de US$ 3 bilhões no mercado à vista e diante do recuo da moeda norte-americana ante pares emergentes e dos juros dos Treasuries no exterior. Na mínima, o dólar à vista caiu até R$ 6,0525 (-1,16%) há pouco. O BC já vendeu US$ 3 bilhões no mercado à vista e deve fazer mais um leilão de linha de até US$ 4 bilhões, às 10h20.

O head da mesa de operações da StoneX Banco de Câmbio, Marcio Riauba, atribui o alívio às fortes intervenções do Banco Central no mercado e às declarações do presidente e do diretor de política monetária do BC, Roberto Campos Neto e Gabriel Galípolo, ontem, que ajudaram a reduzir o pessimismo dos investidores ao reafirmar o compromisso com a estabilização de preços e as metas de inflação.

Segundo ele,a aprovação do pacote fiscal também é positiva, apesar da desidratação que deve exigir mais medidas de contenção de gastos nos próximos meses.

O mercado considera positiva a aprovação do pacote fiscal na Câmara e Senado, mas persiste a insatisfação com a desidratação das medidas e vê necessidade de mais medidas de contenção de despesas para o cumprimento do arcabouço fiscal em 2025, segundo economistas.

A apreciação do parecer da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 na Comissão Mista de Orçamento (CMO) e no Congresso também ficaram para o ano de 2025, após o recesso parlamentar.

A queda do dólar é ajudada também pelo recuo externo da divisa norte-americana ante pares rivais e emergentes pares do real, e também dos juros dos Treasuries. Nos EUA, a Câmara dos Representantes rejeitou o plano que evitaria paralisação do governo americano. Investidores temem também uma postura mais dura pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) com os juros no ano que vem por conta dos riscos inflacionários com as políticas de isenção de impostos, aumento de tarifas comerciais e expansão do gasto público do presidente eleito Donald Trump.

Em relação ao pacote fiscal, após aprovar o PLP e a PEC, o Senado ainda deve votar hoje, a partir das 10 horas, o projeto de lei ordinária (PL) que limita o crescimento real do salário mínimo a 2,5% ao ano e estabelece mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Já na Câmara, após aprovação do pacote fiscal ontem, haverá hoje uma sessão deliberativa extraordinária virtual, às 11 horas.

A pauta do plenário ainda não foi divulgada. Segundo líderes, a expectativa é de que haja pautas leves e de que sejam apreciados projetos e urgências que ficaram sem exame nas últimas sessões e que foram demandados por parlamentares.

Às 10h07, o dólar à vista caía 0,80%, a R$ 6,0745. O dólar para janeiro recuava 1,32%, a R$ 6,0825.