Diplomatas americanos visitam a Síria para reunião com novos líderes do país

Enviados americanos chegaram à Síria para uma reunião com as novas autoridades do país, dominadas por islamistas, informou o Departamento de Estado.

Esta é a primeira missão diplomática oficial enviada por Washington a Damasco desde o início da violenta guerra civil em 2011 e que resultou no início de dezembro na queda do presidente Bashar al Assad, que fugiu para a Rússia.

Os diplomatas dos Estados Unidos se reunirão com representantes do Hayat Tahrir al Sham (HTS), o grupo à frente da vitoriosa ofensiva rebelde que Washington considera "terrorista", e com membros da sociedade civil síria.

O objetivo é falar sobre sua "visão de futuro para o país e como os Estados Unidos podem ajudá-los", afirmou o Departamento de Estado.

A delegação é comandada por Barbara Leaf, diretora para o Oriente Médio no Departamento de Estado, e Daniel Rubinstein, diplomata especializado no mundo árabe, responsável pelos contatos com a Síria.

sct/dhc/dbh/zm/fp

© Agence France-Presse