Defesa Civil de Gaza reporta 10 mortos de uma mesma família em bombardeio israelense

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou, nesta sexta-feira (20), que dez pessoas de uma mesma família, incluindo sete crianças e uma mulher, morreram em um bombardeio israelense contra Jabalia, no norte do território palestino.

"Um massacre da ocupação [israelense] deixou dez mártires na família Khalla, alvo de um bombardeio aéreo contra sua residência em Jabalia", informou à AFP o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal.

Todas as vítimas "são da mesma família, incluindo sete crianças, sendo a mais velha de seis anos, e uma mulher, além de 15 feridos", precisou.

A AFP entrou em contato com o Exército israelense, que não fez comentários até o momento.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque de milicianos do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, durante o qual mataram 1.208 pessoas, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses, que incluem as mortes de alguns reféns capturados pelo Hamas.

A ofensiva de represália israelense matou mais de 45.000 pessoas em Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

