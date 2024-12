Silveira fará estágio em escritório da defesa: 'Põe muito advogado no chão'

O advogado Paulo Faria, defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira, preso desde fevereiro de 2023, afirmou que o político bolsonarista demonstrou arrependimento por excessos cometidos contra ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). A declaração do advogado foi feita ao UOL News, do Canal UOL, nesta sexta-feira (20).

Ele [Daniel Silveira] já demonstrou claramente que se arrependeu e aprendeu, arduamente, sobre tudo isso o que aconteceu. Então, confio plenamente que, como diz o PGR [Paulo Gonet], [ele, Silveira] não voltará a delinquir. Ele está ressocializado.

Advogado Paulo Faria, advogado do ex-deputado

Silveira ganhou a liberdade, nesta sexta, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O ex-deputado terá de cumprir 12 restrições na liberdade condicional, como o uso da tornozeleira eletrônica e a e obrigação de estar em casa das 22h às 6h, e aos sábados, domingos e feriados.

Ao Canal UOL, Faria contou que Silveira fará estágio em seu escritório de advocacia e irá trabalhar na parte administrativa de uma academia, mas admitiu não ter informações sobre o seu futuro político.

Ele tem emprego formal... foram apresentadas duas cartas, uma dela no meu escritório —onde ele vai trabalhar como assessor, estagiar, até porque ele já vai terminar o curso de Direito, está no último período. Eu passei a notar o quão diferenciado o Daniel é. Tem conhecimento jurídico e põe muito advogado no chão. Ele também [irá trabalhar] em uma academia, na parte da administrativa. Então, licitamente, ele tem a forma que é um requisito subjetivo e que está previsto na lei de execuções penais e também no Código Penal.

Com relação à política, eu ainda não conversei sobre esse assunto, que não diz respeito à defesa.

A prisão de Silveira

Em 2021, Daniel Silveira foi preso em flagrante, em Petrópolis (RJ), após a publicação de um vídeo no qual ele fazia críticas aos ministros do STF, defendendo o AI-5 (Ato Institucional nº 5). No ano seguinte, ele foi condenado pelo Supremo. A sentença foi de 8 anos e 9 meses de prisão por estímulo a atos antidemocráticos e ataques aos ministros da Corte. Além disso, perdeu o mandato e teve a suspensão de seus direitos políticos.

Pouco tempo depois, o então presidente, Jair Bolsonaro (PL), concedeu perdão de pena a Silveira, seu aliado político, por meio de um decreto.

O ex-deputado foi preso novamente por ordem do STF, em fevereiro de 2023. Ele havia descumprido determinação de uso de tornozeleira eletrônica, além de ter se comunicado com outros investigados. Três meses depois, a Corte também anulou o perdão da pena concedido por Bolsonaro. Com isso ele começou a cumprir oficialmente a pena imposta pelo tribunal.

Sakamoto: Presa por racismo na porta de Lula vira mártir da extrema direita

Maria Cristina de Araújo Rocha, de 77 anos, presa após insultar um agente federal ao tentar deixar uma coroa de flores em frente à casa de Lula, em São Paulo, virou uma espécie de mártir da extrema direita, opinou o colunista Leonardo Sakamoto, também no UOL News, do Canal UOL, nesta sexta.

Eu elas estava sendo chamada de mártir nas redes sociais, que ela foi lá protestar, teve a coragem de protestar. Gente, primeiro é o seguinte, por mais que o protesto dela tenha sido de extremo mau gosto. Ela não foi detida por causa disso, tá? Ela foi detida por ser racista.

Se nós temos uma parte da extrema direita a chamando de 'mártir', nós temos simplesmente uma parte da extrema-direita nas redes sociais chancelando, firmando com seu racismo nas redes sociais com orgulho, o que é triste. No final das contas, ela está sendo chamada de heroína, sendo que o grande 'feito' dela foi chamar alguém de macaco. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

