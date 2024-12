Daly diz que decisão pelo corte de juros pelo Fed nesta semana foi "apertada"

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, disse nesta sexta-feira que a decisão do banco central dos Estados Unidos de reduzir a taxas de juros nesta semana em mais 0,25 ponto percentual foi uma "apertada", acrescentando que concorda com o chair Jerome Powell de que agora é necessário ter cautela em relação a outros ajustes de política monetária.

"Para mim, o mais importante é que precisamos recalibrar a política monetária. Eu vi isso como uma decisão difícil", disse Daly em entrevista à Bloomberg TV. "Agora sinto que já passamos pela fase de recalibragem e estamos na próxima fase, e essa próxima fase é realmente analisar as informações que chegam."

Os comentários de Daly foram os primeiros feitos por um membro do banco central dos EUA desde que o Fed reduziu na quarta-feira sua taxa de juros para uma faixa de 4,25% a 4,50%, com as autoridades atualizando as projeções e mostrando que a maioria prevê menos cortes em 2025 do que havia projetado anteriormente.

A nova mediana das estimativas para o nível adequado da taxa de juros do Fed até o final do próximo ano foi de 3,9% - ou uma faixa de 3,75% a 4,0% - acima da projeção anterior de 3,4% - ou uma faixa de 3,25% a 3,50%.

Daly disse que estava confortável com essa trajetória mais moderada de afrouxamento mostrada no resumo das projeções econômicas.

"Eu estava muito confortável com essa mediana", disse ela. Isso faz sentido para mim, mas temos que permanecer ágeis".

(Reportagem de Dan Burns)