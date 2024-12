Cidade de São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos no final da tarde desta sexta-feira (20). A informação é do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

O que aconteceu

O risco de alagamento acontece em meio ao mau tempo causado por uma frente fria. As chuvas nos municípios de Mairiporã, Jundiaí e Cajamar seguem em direção à zona norte de São Paulo, segundo o órgão municipal.

Essas chuvas devem se espalhar por toda a capital paulista rapidamente. Há previsão de queda de granizo, formação de alagamentos e rajadas de vento.

O CGE também cita a possibilidade de deslizamentos de terra em áreas de risco. "As próximas horas seguem com tempo instável", informou o órgão.

Medidas simples podem amenizar as consequências dos alagamentos: Evite transitar em ruas alagadas; não enfrente correntezas durante inundações; fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda; mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios; planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.

Previsão para o final de semana

Sábado (21) deve ter tempo instável e chuvoso durante o dia, segundo o CGE. As instabilidades deverão ter intensidade moderada a forte, principalmente durante a tarde.

As temperaturas variam entre 20°C na madrugada e a máxima não deve superar os 25°C.

No domingo (22), a frente fria se afasta do litoral paulista, mas o vento predominante de sul/sudeste mantém o céu com muitas nuvens e umidade elevada. O risco de novos temporais diminui, com previsão apenas de pancadas isoladas de chuva entre o final da manhã e o início da tarde, porém com baixo risco de formação de alagamentos. As temperaturas devem registrar mínima de 20°C na madrugada e a máxima por volta dos 25°C no período da tarde.