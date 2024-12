Carro invade mercado de Natal na Alemanha e atropela visitantes - Caso aconteceu na cidade de Magdeburg, no leste do país, e teria deixado mais de 20 feridos, segundo o tabloide "Bild". Polícia confirma ao menos um morto. Porta-voz do governo estadual fala em atentado.Um motorista avançou em alta velocidade contra um mercado de Natal na cidade alemã de Magdeburg, no estado da Saxônia-Anhalt, leste da Alemanha, deixando mais de 20 feridos na noite desta sexta-feira (20/12), segundo o tabloide Bild. A polícia confirmou uma morte.

Um porta-voz do governo estadual afirmou à emissora de TV MDR que se trata de um atentado – algo, contudo, que ainda não foi confirmado pela polícia.

O suspeito foi preso, segundo declarado por fontes governamentais à agência de notícias dpa.

O mercado de Natal foi fechado. Socorristas e policiais estão em grande número no local.

Informações preliminares dão conta de que o carro teria acelerado diretamente em direção à multidão numa via cercada dos dois lados por estandes natalinos, avançando por várias dezenas de metros antes de fazer a curva antes de uma igreja, gerando pânico entre os frequentadores do evento.

Atentado a mercado de Natal em Berlim matou 13 em 2016

O episódio acontece um dia depois do aniversário de oito anos do atentado terrorista ao mercado de Natal de Breitscheidplatz, em Berlim, que deixou 13 mortos. Na noite de quinta-feira, a Igreja Memorial Imperador Guilherme, que fica na praça do atentado, sediou um evento em homenagem às vítimas.

Na noite de 19 de dezembro de 2016, um islamista invadiu o mercado de Natal com um caminhão, que ele roubara de um caminhoneiro que ele matou. Além dos mortos, mais de 60 pessoas ficaram feridas.

O terrorista conseguiu fugir, mas morto preso quatro dias depois em uma troca de tiros com a polícia em Milão, na Itália.

Atualizações em instantes...

ra (dpa, ots)