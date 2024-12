Café: leilão de grãos especiais da BSCA registra melhor preço médio da história

São Paulo, 20 - O leilão dos cafés vencedores do concurso Cup of Excellence 2024, considerado principal certame de qualidade do mundo, registrou o maior preço médio da sua história de 25 anos: US$ 24,90 por libra-peso, o que equivale a US$ 3.293,77 (R$ 20.078,83 a saca de 60 kg, com dólar a R$ 6,096 no fechamento de 17 de dezembro de 2024). Com esse preço, a venda de todos os lotes do concurso rendeu um total de US$ 312.101,75, ou R$ 1,219 milhão, com 4.790 lances dados em 9 horas de pregão, segundo informações da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), realizadora do evento.Ao fim do leilão, os 27 lotes vencedores do Cup of Excellence 2024 foram adquiridos por, pelo menos, US$ 15 por libra-peso, o que implica preço mínimo de US$ 1.984,20, ou R$ 12.095,68, por saca. Esses melhores cafés especiais da safra deste ano do Brasil foram comercializados com 22 empresas, originárias da Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Brasil, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Hong Kong, Japão, Malásia, Qatar e Reino Unido.O maior lance do pregão foi dado pela empresa Wataru & Co., Ltd., do Japão, ao lote da M&F Coffee, vencedor da categoria Experimental, que engloba os cafés que passaram por processo de fermentação induzida. Foram pagos US$ 105,10 por libra, o que representa US$ 13.902,63, ou R$ 84.750,42, por saca. O café produzido na Fazenda Sobro de Cima, campeão da categoria Via Úmida (cereja descascado, despolpado ou desmucilado) foi comprado por US$ 7.950,02 (R$ 48.463,37) por saca, pela empresa Orange Brown Import and Export Ltd., do Canadá. Já o lote campeão da categoria Natural (café seco e colhido com casca), do Sítio Santa Luzia, foi adquirido pela australiana - com atuação também nos Estados Unidos - Proud Mary, por US$ 7.301,86, ou R$ 44.512,11, por saca.De acordo com Vinicius Estrela, diretor executivo da BSCA, o resultado do leilão evidencia um dos focos de atuação da entidade com a realização do concurso, que é apresentar ao mundo a excelência dos mais diversos cafés produzidos no Brasil. "O maior preço médio da história demonstra que todos os nossos vencedores são cafés excepcionais e que encantam e agradam aos mais exigentes paladares em todo o mundo, o que gerou essa disputa acirrada por cada lote e gerou uma arrecadação total que superou a casa do milhão de reais", comentou ele no comunicado.