Testamos: com bomba de ar da Xiaomi você não vai mais encher pneu no posto

O Guia de Compras UOL encontrou uma solução prática para você nunca mais rodar com pneus murchos: a bomba de ar portátil da Xiaomi, que promete encher pneus de carros, bicicletas, motocicletas e até bolas.

Resolvemos testar o produto durante algumas semanas e as principais vantagens do aparelho foram o tamanho (cabe tranquilamente no porta-luvas) e o fato de ser fácil de transportar. Confira abaixo os detalhes dos nossos testes:

O que gostamos?

Funcional. Enche pneus e bolas sem esforço. Basta encaixar a ponta da mangueira de ar no pino do pneu ou da bola, apertar o botão e o compressor de ar faz todo o resto sozinho. No caso de bolas e bicicletas, o enchimento pode levar menos de um minuto. Já carros e motos podem demorar um pouco mais. Além disso, ao encaixar a mangueira, a calibragem daquele momento é exibida na telinha do aparelho.

Programável. O aparelho vem com alguns valores de calibragem de referência para carros, motos, bicicletas e bolas. No entanto, é importante checar a calibragem correta e ajustar no compressor, usando os botões de "+" ou "-".

Interrupção automática. Ao atingir a calibragem programada, o compressor para automaticamente de encher. Também é possível interromper manualmente o enchimento pressionando o mesmo botão que iniciou o processo.

Pequeno e leve. Ele mede cerca de 12,5 cm e pesa em torno de 500 g. Cabe tranquilamente no porta-luvas, no baú da moto e até na mochila.

Adaptadores de bico. O compressor vem com dois adaptadores: um que parece uma agulha, para encher bolas, e outro que é um bico menor, para alguns tipos de pneus de bike.

Compressor de ar Xiaomi: acessórios incluem cabo de carregamento e dois adaptadores de bico Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Lanterna. Caso esteja em um ambiente com pouca iluminação, basta ligar o LED que há na parte de cima para que consiga enxergar melhor.

Bateria de boa duração. O fabricante diz que a bateria dura cerca de 30 minutos. É tempo suficiente para calibrar os quatro pneus do carro, mais o estepe. O carregamento é via cabo USB (incluso com o aparelho), então dá para recarregar no painel do carro ou no acendedor de cigarro (neste caso, é necessário um adaptador vendido separadamente).

Pontos de atenção

Barulhento. Ao ligá-lo pela primeira vez, você pode se assustar com o barulho. Segundo o manual do produto, o ruído emitido fica entre 75 e 80 decibéis. Então, o ideal é usar o aparelho em áreas mais abertas e se afastar um pouco enquanto ele estiver em uso.

Mangueira esquenta bastante. É preciso ter cuidado para não queimar as mãos. Se ela estiver muito quente, a recomendação é esperar alguns minutos antes de desconectá-la.

Medida de calibragem diferente. Ao selecionar a calibragem de referência para carros ou motos, a medida que aparece é em BAR, unidade que é mais utilizada na Europa. Isso não chega a ser um grande problema, pois é possível mudar para a medida em PSI (libras por polegada quadrada), que é o padrão dos pneus no Brasil.

Demora para encher pneu completamente vazio. O compressor levou cerca de 15 minutos para encher completamente o pneu durante o teste. É difícil um pneu esvaziar completamente sem estar furado, então esse também não chega a ser um grande problema —mas quem avisa amigo é.

Calibrando pneu do carro com o compressor de ar Xiaomi Imagem: Afonso Ferreira/UOL

O que mudou após o uso?

A eficiência do compressor de ar da Xiaomi se destacou como uma das maiores vantagens no teste, especialmente para quem não costuma verificar a calibragem dos pneus com frequência ou prefere evitar paradas em postos de gasolina, seja por atraso ou porque os calibradores desses locais costumam ser bem sujos.

Além disso, realizar todo o processo na garagem de casa ou em qualquer outro lugar oferece praticidade e conforto, permitindo uma calibragem mais regular dos pneus.

Para quem é o produto

Esse compressor de ar é indicado para quem não gosta muito de calibrar os pneus no posto. Para quem usa bike o produto é mais vantajoso ainda, pois você não precisará ir para um lugar específico apenas para encher os pneus, nem fazer força usando uma bomba manual.

*Com informações do texto publicado em 18/09/2024.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.