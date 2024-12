Bolsas de NY fecham em alta com dados de inflação e busca de saída para orçamento nos EUA

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 20, após dados de inflação darem um alívio depois de uma semana turbulenta com a sinalização do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de que pretende reduzir a taxa de juros menos do que o previsto em 2025. As ações de bancos e empresas ligadas a tecnologia ajudaram a impulsionar os ganhos, acompanhando ainda os esforços em torno do Orçamento do governo dos Estados Unidos.

O Dow Jones subiu 1,18%, fechando em 42.840,75 pontos. O Nasdaq ganhou 1,03%, aos 19.572,60 pontos. O S&P 500 terminou o dia em alta de 1,09%, aos 5.930,85 pontos. Na semana, o Dow perdeu 2,25%; o S&P cedeu 1,99% e o Nasdaq recuou 1,78%.

Em Wall Street, a sessão foi marcada pelo "triple witching", com o vencimento simultâneo de opções de ações, opções de índices e futuros de índices. O presidente da Câmara, Mike Johnson, parecia otimista em evitar uma paralisação do governo. "Temos uma conferência republicana unificada", disse na tarde de sexta-feira, acrescentando: "Não teremos uma paralisação do governo".

Os papéis do Goldman Sachs, Morgan Stanley e Wells Fargo fecharam com ganhos superiores a 2%. No bloco das empresas de tecnologia, Apple e Alphabet subiram mais de 1%.

A Nike cedeu 0,18% após a empresa de vestuário e equipamentos esportivos projetar que seu faturamento no terceiro trimestre pior do que o esperado pelos analistas.

As ações da Novo Nordisk listadas nos EUA caíram 17,8% com resultados abaixo do esperado em teste do medicamento para obesidade da empresa CagriSema. Fabricante do concorrente Zepbound, a Eli Lilly subiu 1,39%.

A United States Steel caiu 4,32% depois de projetar prejuízo ajustado por ação no quarto trimestre de US$ 0,25 a US$ 0,29, em contraste com a expectativa dos analistas de lucro de US$ 0,22 por ação.

Os papéis da Trump Media & Technology caíram 1,98% depois que o presidente eleito Donald Trump transferiu toda a sua participação na controladora da Truth Social para um fundo.

Do lado das altas, a Mission Produce saltou 17,9% após a forte procura por abacates alavancar as vendas da companhia.