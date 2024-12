Bolsas da Ásia fecham no geral em queda, com cautela por Fed e risco de paralisação nos EUA

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em queda nesta sexta-feira, 20, em um ambiente global de cautela, diante dos sinais de que o Federal Reserve (Fed) deve adotar postura mais conservadora no ano que vem e do crescente risco de paralisação do governo americano.

Os negócios na região ecoaram a deterioração do clima em Wall Street na etapa final do pregão de ontem. Durante a madrugada, os futuros de Nova York pioraram depois que a Câmara dos Representantes dos EUA rejeitou um plano que evitaria a suspensão das atividades governamentais, horas antes do prazo final.

Neste cenário, o índice Nikkei encerrou a sessão em baixa de 0,29% em Tóquio, a 38.701,90 pontos, na mínima do dia. Os papéis de bancos foram penalizados pelo recuo dos rendimentos dos títulos públicos japoneses, com sinalização do Banco do Japão (BoJ) por um aperto monetário gradual. Sumitomo Mitsui Financial Group caiu 2,48% e Resona Holdings recuou 5,02%.

Em Taiwan, o índice Taiex registrou desvalorização de 1,84%, a 22.510,25 pontos. Já o sul-coreano Kospi perdeu 1,30%, a 2.404,15 pontos em Seul, prejudicado pelo contínuo tombo do won, que caiu ao menor nível desde 2009 ante o dólar nesta semana.

Na China, o Xangai Composto caiu 0,06%, a 3.368,07 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,44%, a 2.041,89 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng declinou 0,16%, a 19.720,70 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200, de Sydney, caiu 1,24%, a 8.067,00 pontos.