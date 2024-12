Bardana: para que serve, quais os benefícios e como preparar essa raiz

A raiz de bardana é comprida, marrom, lenhosa e tem casca fina e interior claro, e é muito usada na cozinha oriental. Apesar de pouco conhecida, é facilmente encontrada na feira e tem bom preço. Se bem acondicionada na geladeira, dura vários dias.

A bardana, que tem sabor neutro e textura firme na mordida, é usada há séculos na medicina popular por trazer diversos benefícios à saúde. Algumas dessas vantagens já vêm sendo comprovados por estudos científicos:

Além de atuar positivamente no sistema digestório, aliviando dores de estômago e gastrite, a bardana também é associada a efeitos hipoglicemiantes —o que a torna aliada de quem tem diabetes tipo 2;

Tem efeito levemente diurético;

Tem efeito analgésico e anti-inflamatório;

Alguns usam o chá dessa raiz como tônico para fortalecer os cabelos.

Tem diversos nutrientes e bioativos

As raízes da bardana contêm:

Cálcio e fósforo, excelentes para os ossos;

Ferro, que previne e combate a anemia;

Potássio, que ajuda os que têm hipertensão, são praticantes de atividades físicas ou realizam trabalhos extenuantes;

Vitamina A, fundamental para a pele e os olhos;

Vitaminas do complexo B, que favorecem diversas reações metabólicas;

Vitamina C, um antioxidante natural, que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce;

Entre os compostos bioativos, destacam-se os flavonoides, que atuam como antioxidantes, e também os fitoesteróis, que ajudam a regularizar os níveis de colesterol.

Como tirar proveito dessa raiz

Por ser firme, a bardana fica melhor cozida ou refogada. Há quem goste de tirar a casca, especialmente se estiver muito grossa, mas existem receitas tradicionais japonesas que levam essa raiz com casca e tudo, fatiadas finamente no corte julienne (tirinhas finas de tamanho igual, como palitos de fósforo).

O preparo básico consiste em cortar a raiz em tiras finas e cozinhá-las rapidamente com água e sal. Depois, você pode adicionar vegetais em tiras, azeite ou óleo vegetal, shoyu, gotas de óleo de gergelim tostado e, se desejar, cebola, alho e ervas frescas como cebolinha e coentro. Esse prato simples é um excelente acompanhamento para arroz e feijão.

A bardana ainda é ótima em refogados de legumes com caldo, como batata, cenoura e vagens. Pode-se adicionar Mirin (saquê para fins culinários), vinho branco ou suco de limão para dar sabor, temperar com missô e servir com arroz branco. Refogada com temperos também é um excelente recheio para omeletes, especialmente com salsinha, cebolinha ou coentro. Para um toque especial, adicione cúrcuma ou gengibre fresco, que oferecem benefícios e sabor extra.

Com as raízes, também dá para preparar uma infusão digestiva e delicada ao paladar. Basta adicionar uma colher (sopa) da bardana picada para 250 ml de água fervente e deixar infusionar por 10 minutos. Você pode adoçar, ou não, vai do gosto pessoal.

*Com informações de reportagem publicada em 19/09/2020