Bar mineiro fica famoso por causa de Bruno Mars

"O Bruninho esteve aqui!", pode ser lido na fachada do Laçador, um pequeno bar de Belo Horizonte que se tornou um local badalado depois que Bruno Mars fez uma visita surpresa ao local.

A estrela pop americana apareceu no início de novembro nesse boteco de BH, a última parada de uma recente turnê pelo Brasil.

"Uma terça-feira de manhã estávamos na porta conversando com amigos e parou um carro escuro, desceram três caras grandões", que eram seguranças de Mars, disse à AFP Ronaldo Teixeira, proprietário do Laçador, de 62 anos.

"Perguntaram se tinha cerveja (...) e aí foi quando o Bruno entrou no meu local", agregó.

O artista e dançarino de 39 anos, ganhador de 15 prêmios Grammy, sentou-se do lado de fora do local. Foi-lhe servida uma lata de cerveja, que ele não abriu e que o dono do bar manteve "intacta" como lembrança.

"A única coisa que o Bruno falou foi na hora que ele sentou aqui e falou em portunhol: 'Chama os meninos!'", contou Teixeira. "Foi a hora que eu gritei para o pessoal, vem aqui gente, ele está chamando os meninos pra tirar uma foto aqui. Aí foi a hora que os meninos chegaram aqui na porta, nos sentamos na porta e ele ficou dançando daquele jeitinho dele, chique demais e eu fui no embalo com ele e foi sensacional".

- Das dívidas à fama -

Mais tarde, Bruno Mars publicou um vídeo nas redes sociais que incluía sua visita ao boteco.

Esse fato contribuiu para a fama inesperada do Laçador, que foi inaugurado há dois anos, depois que Teixeira teve que fechar um açougue que administrava há mais de vinte anos devido a dívidas.

"Até parece que sou um pop star... aqui virou um ponto turístico, então sempre vem gente nova, de outra cidade, pessoas de todas as idades apaixonadas pelo Bruno", dijo.

Graças à visita, o Laçador não só melhorou suas vendas, como também ganhou uma reforma paga pela marca de cerveja que o proprietário serviu ao artista.

Sinalização, mesas, cadeiras e uma nova geladeira, tudo estampado com a silhueta do astro americano, que também aparece ao lado de Texeira em uma grande foto emoldurada na parede.

Apelidado de "Bruninho Márcio" pelos fãs brasileiros, o artista tem uma relação de afeto com o Brasil, onde já se apresentou quatro vezes. Em alguns shows, ele falou em português e, em sua última turnê, ganhou de presente um CPF simbólico.

"A hora que falou que era o Bruninho que estava aqui eu peguei na mão dele, ele cumprimentou todo mundo, pegou a cerveja e tal. É uma pessoa muito humilde", disse à AFP Adilson Machado, um ajudante de pedreiro que mora em Laçador.

"Eu fiquei muito surpresa porque eu passo aqui na rua quase todo dia e é muito legal uma celebridade internacional ter escolhido aqui, que é uma rua não tão conhecida e central, digamos assim, e ter escolhido aqui o Bar do Laçador pra vim conhecer e tomar uma cerveja", disse Raphaela Resende, analista de projetos sociais de Belo Horizonte.

Teixeira já está decidido: "Todas minhas comemorações vão ser esse gesto (do Bruno), esse gesto que eu faço é apontando pro ceu, agradecendo a Deus por ter trago o Bruno na minha porta".

