Autoridades de EUA e Israel negam aprovação de venda de empresa de espionagem a investidores norte-americanos

Por Raphael Satter e AJ Vicens

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades de Estados Unidos e Israel negaram relatos de que os países autorizaram a venda da fabricante israelense de equipamentos de espionagem Paragon para a AE Industrial Partners, com sede no Estado norte-americano da Flórida.

Na última semana, veículos de imprensa israelenses informaram que a Paragon, que foi fundada por ex-membros da inteligência de Israel e é apoiada pelo ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak, foi comprada pela AE, um grupo de investimentos com foco em segurança nacional. Na segunda-feira, uma pessoa com conhecimento do tema confirmou os principais pontos do acordo para a Reuters.

Veículos de imprensa israelense informaram que o acordo teve a aprovação de autoridades norte-americanas e israelenses, mas não citaram fontes. Nesta sexta-feira, contudo, uma autoridade da Casa Branca afirmou que a notícia não é verdadeira.

“O governo dos EUA nunca ‘aprovou’ esta venda. Essa é uma transação privada”, afirmou. “Não houve qualquer tipo de sinal verde dado para esta de venda.”

O setor militar israelense também negou a informação, de acordo com a imprensa local, que citou o Ministério da Defesa afirmando que, embora a Paragon tenha avisado sobre a compra, “o Ministério da Defesa não aprovou a venda”, e que autoridades ainda estão estudando a transação.

Emails foram enviados para ambas as companhias, solicitando uma posição, mas não tiveram resposta imediata. O setor militar israelense também não respondeu.