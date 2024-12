Ataque russo de míssil em Kiev na hora do rush mata uma pessoa e danifica embaixadas

Por Anastasiia Malenko e Yuliia Dysa

KIEV (Reuters) - Um ataque russo de míssil matou pelo menos uma pessoa e danificou uma catedral histórica, seis embaixadas e outros edifícios na capital ucraniana durante a hora do rush matinal na sexta-feira, disseram autoridades ucranianas.

As defesas aéreas da Ucrânia abateram todos os cinco mísseis balísticos Iskander-M/KN-23 usados pelas forças russas para atacar a capital, informou a Força Aérea.

Os moradores do centro da cidade ouviram fortes explosões e houve incêndios em vários edifícios, disse Serhiy Popko, chefe da administração militar de Kiev.

As fotos do local mostraram o telhado destruído de um bloco de escritórios com janelas estouradas no centro de Kiev e bombeiros apagando as chamas depois que um carro foi fortemente danificado na rua abaixo.

A administração militar da cidade de Kiev disse que 12 pessoas ficaram feridas, incluindo cinco que foram levadas ao hospital.

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia informou que as embaixadas da Albânia, Argentina, Palestina, Macedônia do Norte, Montenegro e Portugal, instaladas no mesmo prédio, foram danificadas em decorrência do ataque. Não houve vítimas entre os funcionários diplomáticos, acrescentou.

"Esse é outro ataque bárbaro da Rússia contra alvos civis que não demonstra nenhuma disposição para a paz", disse a chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, no X.

O Ministério da Defesa russo afirmou que havia atingido um centro de comando usado pelo serviço de segurança SBU da Ucrânia, um local que, segundo ele, estava envolvido no projeto e na construção de mísseis e de um sistema de mísseis antiaéreos Patriot fabricado nos EUA.

"Os objetivos do ataque foram alcançados. Todos os alvos foram atingidos", disse o ministério, considerando o ataque como uma resposta ao ataque da Ucrânia à região russa de Rostov com mísseis ocidentais.

A Reuters não conseguiu verificar os relatos dos dois lados.

O ataque russo também danificou a Catedral de São Nicolau, "um monumento de importância nacional", declarou o ministro ucraniano para assuntos culturais, Mykola Tochytskyi, no X.

A Força Aérea da Ucrânia disse que também derrubou 40 dos 65 drones lançados pela Rússia em todo o país durante a noite, e outros 20 drones não conseguiram atingir seus alvos.

A Rússia tem realizado ataques aéreos em Kiev e em outros alvos, principalmente na infraestrutura de energia, à medida que suas forças avançam na região industrial de Donbas, no leste da Ucrânia, antes dos esforços de paz previstos para o próximo ano.