Árvore de Natal de 45 metros cai após vendaval em Paulínia (SP)

Uma árvore de Natal de metros caiu na tarde desta sexta-feira (20) em Paulínia, no interior de São Paulo, após um vendaval atingir a região.

O que aconteceu

Acidente aconteceu por volta das 13h. Árvore está localizada na Vila de Natal de Paulínia, espaço montado para comemorar a data na cidade.

Ninguém ficou ferido. Visitação na Vila de Natal só é aberta à noite e, por isso, não havia nenhum morador no local na hora em que a árvore desabou.

Árvore de Natal de 45 metros ficou destruída Imagem: Imagens cedidas/Mario Sergio Dias/Drones D2

Imagens de drone mostram que a árvore, com 45 metros de altura, ficou destruída. A Guarda Civil Municipal isolou o local.

Prefeitura de Paulínia informou pelas redes sociais que toda a programação de Natal foi suspensa nesta sexta-feira. Justificativa foi o mau tempo na região.

Ainda não foi divulgado se a Vila de Natal irá reabrir no final de semana. Espaço, que foi inaugurado no último dia 8, ficaria aberto até a véspera de Natal. O UOL entrou em contato com a Prefeitura de Paulínia e aguarda um retorno.