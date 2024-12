Após temporais, 260,6 mil clientes ficam sem energia na Região Metropolitana de SP, diz Enel

Os dois temporais que atingiram a Região Metropolitana de São Paulo na tarde desta sexta-feira, 20, deixaram pelo menos 260,6 mil consumidores da Enel SP sem energia elétrica. O montante equivale a 3,14% da base de clientes da empresa em sua área de concessão no Estado.

A maior parte dos consumidores sem energia está na capital paulista, com 183,9 mil interrupções.

Osasco tem 35,5 mil, Carapicuíba 2,4 mil, Cotia 7,1 mil e Barueri 7,4 mil.

Outras cidades bastante afetadas foram: Itapecerica da Serra, com 9,6 mil imóveis sem luz; Jandira, com 4,8 mil e Cajamar com 2,1 mil interrupções.

A informação consta no site da empresa, com atualização até às 16h59.