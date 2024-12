Moraes manda soltar Daniel Silveira, impõe tornozeleira e outras restrições

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou, nesta sexta-feira (10), o livramento condicional do ex-deputado federal Daniel Silveira.

O que aconteceu

Ministro concedeu liberdade condicional ao ex-deputado e determinou o uso de tornozeleira. "Oficie-se, ainda, à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro - SEAP/RJ para que providencie a colocação da tornozeleira no sentenciado, bem como para que encaminhe a esta Corte relatórios semanais sobre o cumprimento da condição determinada."

Moraes determinou ainda algumas condições para a execução da liberdade condicional. Entre elas, estão o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de se ausentar da comarca e obrigação de estar em casa das 22h às 6h, e aos sábados, domingos e feriados. O ex-deputado terá de comprovar ocupação lícita no prazo de 15 dias a contar da concessão do benefício e comparecer semanalmente à Justiça.

Silveira está proibido manter contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes determinou que ele não pode ter contato com indiciados no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado, inclusive por intermédio de terceiros. O UOL tenta contato com a defesa do ex-deputado federal.

No documento, o ministro também determina a proibição do uso de redes sociais. Moraes afirmou que Silveira não utilize grupos de aplicativos de mensagens (Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn, X, TikTok, WhatsApp, Telegram, Discord, entre outras), inclusive por meio de cônjuge, parentes e de terceiros.

O ex-deputado também está proibido de frequentar clubes de tiro, bares, boates e casas de jogos. Silveira está impedido de conceder entrevista ou manifestação a qualquer veículo de imprensa, blog, site ou rede social, sem prévia autorização judicial, inclusive por meio de cônjuge, parentes e de terceiro —prevê o documento.

Silveira não pode frequentar nem participar de cerimônias. Segundo o documento, ele não poderá participar de homenagens realizadas em unidades militares das Forças Armadas ou das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil, Penal, Legislativa e Judicial, ou ainda, de Guardas-Civis.

Moraes proibiu Silveira a posse ou porte de qualquer arma de fogo. Na mesma decisão, o ministro determinou a manutenção da suspensão do passaporte e proibiu a obtenção de um novo documento.

PGR foi favorável à soltura de Daniel Silveira. A Procuradoria-Geral da República emitiu ontem um parecer favorável para a liberdade condicional do ex-deputado. De acordo com a PGR, Silveira já cumpriu mais de um terço da pena que foi imposta pelo STF, que o condenou a 8 anos e 9 meses de prisão, em 2022, por ameaçar o Estado Democrático de Direito e coagir o andamento do processo investigatório.