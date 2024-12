Alckmin: aprovação de pacote é mais uma prova de governo de reconstrução da credibilidade

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira, 20, em suas redes sociais que a proposta de ajuste fiscal promulgada nesta tarde pelo Congresso é "mais uma prova" que a atual gestão do governo é de "diálogo e da reconstrução da credibilidade do Brasil".

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do pacote fiscal disciplina em lei ordinária os "supersalários", introduz mudanças no abono salarial e no Fundeb, prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU) e permite adequação orçamentária em subsídios e subvenções.

"Desde a transição, em 2022, temos dito que este seria o governo do diálogo e da reconstrução da credibilidade do Brasil. A vitória de hoje é mais uma prova disso", escreveu Alckmin no X em referência à aprovação do pacote fiscal. "Um capítulo essencial para fortalecer as finanças públicas, atraindo investimentos e gerando emprego e renda", completou.