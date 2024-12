Ações sobem após dados de inflação, mas acumulam queda na semana

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - Após duas sessões sem brilho, as ações avançaram nesta sexta-feira nos Estados Unidos, com um relatório de inflação mais fraco do que o esperado e comentários de autoridades do Federal Reserve aliviando preocupações sobre a trajetória da taxa de juros.

O relatório de inflação mais recente, o índice PCE, mostrou aumento de 2,4% em novembro na base anual, um pouco abaixo da estimativa de 2,5% dos economistas consultados pela Reuters.

Os gastos dos consumidores norte-americanos aumentaram em novembro, outro sinal de resistência econômica.

Após os dados, operadores aumentaram ligeiramente suas expectativas de cortes nos juros do Fed em 2025, esperando agora o primeiro em março e outro em outubro. Antes dos dados, os operadores viam uma chance de aproximadamente 50% de um segundo corte nos juros em dezembro de 2025.

Também deram suporte os comentários de autoridades do Fed, com algumas delas reconhecendo que estavam começando a levar em conta a incerteza da política fiscal, como as tarifas, em suas perspectivas.

"É meio óbvio o que está acontecendo -- é que esse PCE mais os comentários brandos do Fed compensaram a reação exagerada do mercado ao corte com perspectiva mais dura que todos estavam esperando", disse Jay Hatfield, presidente-executivo da Infrastructure Capital Advisors.

O Dow Jones subiu 1,18%, para 42.841,06 pontos. O S&P 500 ganhou 1,09%, para 5.930,90 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,03%, para 19.572,60 pontos.

Na semana, o S&P 500 caiu 1,99%, o Nasdaq cedeu 1,78% e o Dow Jones teve baixa de 2,25%.

Cada um dos 11 principais setores do S&P 500 avançou, com liderança de uma alta de 1,8% no setor imobiliário e o impulso trazido pela queda nos rendimentos dos Treasuries.