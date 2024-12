Ações da Novo Nordisk despencam após revés em estudo de medicamento para obesidade CagriSema

Por Maggie Fick e Jacob Gronholt-Pedersen

LONDRES/COPENHAGUE (Reuters) - A Novo Nordisk revelou na sexta-feira resultados decepcionantes em um teste de estágio final para seu medicamento experimental de próxima geração contra a obesidade, CagriSema, reduzindo seu valor de mercado em até 125 bilhões de dólares.

A perda de peso abaixo do esperado do medicamento candidato representa um golpe nas ambições da empresa dinamarquesa de ter um sucessor para seu medicamento para perda de peso Wegovy que seja mais potente do que o Zepbound, também conhecido como Mounjaro, da Eli Lilly.

Investidores e analistas aguardavam ansiosamente esses dados como um teste para comprovar que a Novo tem uma linha forte de medicamentos para suceder o Wegovy no mercado antiobesidade extremamente competitivo.

O estudo do CagriSema mostrou que o medicamento ajudou os pacientes a reduzir seu peso em 22,7%, abaixo dos 25% que a Novo Nordisk esperava.

As ações da Novo caíram até 27% depois que os resultados foram anunciados, atingindo seu nível mais baixo desde agosto de 2023, em uma das maiores quedas de um dia já registradas para uma empresa europeia.

As ações da rival norte-americana Lilly subiam mais de 7% nas negociações pré-mercado.

"PIOR CENÁRIO"

A Novo disse que se todas as pessoas aderissem ao tratamento com CagriSema, os pacientes em geral alcançariam uma perda de peso de 22,7% após 68 semanas, com 40,4% perdendo 25% ou mais.

O CagriSema é uma injeção semanal que combina semaglutide, que é o ingrediente ativo do Wegovy e imita o hormônio intestinal GLP-1, e uma molécula separada chamada cagrilintida, que imita o hormônio pancreático amilina.

Os dois hormônios combinados suprimem a fome e ajudam a controlar a glicose no sangue dos pacientes.

Os resultados são o "pior cenário possível" para a Novo, disse Markus Manns, gerente de portfólio da empresa de fundos mútuos Union Investment, acionista da Novo e da Lilly.

"O CagrisSema é tão bom quanto o Zepbound, mas de fabricação mais complexa", afirmou ele.

A injeção contra a obesidade da Lilly -- vendida como Zepbound nos Estados Unidos -- levou a uma perda de peso média de quase 23% nos testes clínicos.

Os dados do estudo de Fase III do CagriSema foram baseados em cerca de 3.400 pessoas com índice de massa corporal (IMC) de 30 ou mais ou pessoas com IMC de 27 e pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso, como hipertensão ou doença cardiovascular.

(Reportagem de Maggie Fick em Londres, Stine Jacobsen e Louise Rasmussen em Copenhague e Ludwig Burger em Frankfurt)