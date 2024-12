Wall St sobe na abertura após liquidação por cautela com o corte de juros pelo Fed

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam de modo geral na abertura desta quinta-feira, um dia depois que as projeções do Federal Reserve de menos cortes do que o esperado na taxa de juros e de inflação mais alta no próximo ano pressionaram as ações dos Estados Unidos.

O Dow Jones subia 0,32% na abertura, para 42.464,13 pontos. O S&P 500 avançava 0,69%, a 5.912,71 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,89%, para 19.565,664 pontos.

(Reportagem de Medha Singh em Bengaluru)