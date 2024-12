Única concorrente, EPR arremata em leilão a concessão do Lote 6 do PR com desconto de 0,08%

No último leilão rodoviário do ano, o Consórcio Infraestrutura PR, composto pela EPR e Perfin, arrematou a concessão do Lote 6 do Paraná nesta quinta-feira, 19. Sem concorrentes, a oferta única representa um desconto de 0,08% em relação à tarifa básica máxima de pedágio de R$ 0,17578/km.

O projeto prevê R$ 20,2 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos de contrato. O lote inclui 662,1 quilômetros das rodovias federais BR-163 e BR-277, assim como as estaduais PR-158, PR-180, PR-182, PR-280 e PR-483, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O trecho vai de Cascavel até Pato Branco.

Esta será a sexta concessão da EPR, composta por Equipav e Perfin. A companhia já atua no Estado do Paraná por meio da EPR Litoral Pioneira.

As outras quatro concessões estão em Minas Gerais: Triângulo, Sul de Minas, Vias do Café e Via Mineira.

A falta de concorrência no leilão desta quinta frustra a previsão pública que havia sido dada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. Na última quinta-feira, 12, o ministro disse que eram quatro os grupos interessados no projeto. As duas disputas da semana passada - Lote 3 do Paraná e Rota Verde - atraíram quatro concorrentes cada.

Projeto

O Lote 6 do Paraná abrange trechos estratégicos que conectam o Paraná a outros países, como a ligação com as Pontes da Amizade e da Fraternidade, em Foz do Iguaçu, que unem o Brasil ao Paraguai e à Argentina, respectivamente.

Do montante total de investimentos, R$ 12,9 bilhões serão destinados a grandes obras (capex) e R$ 7,3 bilhões em manutenção (opex). As melhorias incluem 462 quilômetros de duplicações, a maior parte na BR-277, mas também na PR-182, no Sudoeste.

Estão previstas também a construção do Contorno de Marmeleiro, que fará a ligação da PRC-280 à PR-180 e terá quase sete quilômetros de extensão, e do Contorno de Lindoeste, com 6,8 km.