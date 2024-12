Turista morre baleado na cabeça em tentativa de assalto em praia no Guarujá

Um turista de 20 anos morreu baleado no começo da manhã desta quinta-feira, 19, em tentativa de assalto na Praia da Enseada, no Guarujá. Conforme informações preliminares, ele teria sido alvejado com ao menos dois disparos de arma de fogo, um deles na cabeça. O bandido fugiu em seguida.

A vítima foi abordada quando estava caminhando com a esposa na faixa de areia da praia, de acordo com registro feito no sistema interno da Polícia Militar. O caso aconteceu no começo da manhã, por volta das 7h45, na altura do número 5.071 da Avenida Miguel Estéfano.

Testemunhas que estavam na praia no momento da ocorrência informaram que um homem armado anunciou o roubo e logo em seguida realizou os disparos contra o turista, que não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima ou se algum pertence foi levado.

Imagens gravadas por uma testemunhas mostram que o principal suspeito teria fugido correndo pela orla e entrado em um Toyata Corolla cinza. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, por meio de nota, que o caso está sendo registrado como latrocínio na Delegacia de Guarujá.