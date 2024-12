Trudeau anunciará várias mudanças em seu gabinete, segundo fontes do governo

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciará na sexta-feira (20) mudanças importantes em seu gabinete, informaram fontes do governo à AFP, enquanto enfrenta uma crise após a renúncia inesperada de sua vice-primeira-ministra, Chrystia Freeland, devido a divergências em relação aos Estados Unidos.

Será uma "reestruturação significativa", afirmou a fonte.

Após quase uma década trabalhando ao lado de Trudeau, Freeland anunciou na segunda-feira sua saída do governo, como vice-primeira-ministra e ministra das Finanças, devido a divergências sobre como lidar com a ameaça do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor novas tarifas aos bens e produtos canadenses.

A decisão de Freeland marcou o primeiro desacordo público contra a gestão de Trudeau dentro de seu gabinete e gerou críticas.

Pelo menos uma dúzia de novos ministros poderão ser nomeados para substituir alguns dos 35 membros do gabinete que optaram por não buscar a reeleição em 2025, além de aliviar aqueles que acumulam funções duplas ou triplas no governo.

Por enquanto, Dominic LeBlanc, ministro da Saúde Pública, já assumiu a pasta das Finanças para substituir Freeland e liderar as negociações com o governo entrante de Trump.

Um terço da bancada de Trudeau o incentivou a renunciar e abrir espaço para uma nova liderança no Partido Liberal com vistas às próximas eleições, programadas para outubro de 2025, mas que podem ser antecipadas.

Nas pesquisas, Trudeau lidera com 20 pontos de vantagem sobre o principal rival, o conservador Pierre Poilievre, que tentou chegar ao poder em três ocasiões desde setembro.

